Tutto in un abbraccio: la Lazio viene fuori da una partita complicata, dura, contro un Chievo ordinato, grazie a qualcosa di magico che Milinkovic Savic tira fuori dal cilindro allo scadere. Tutto in un abbraccio, tutto in una corsa: quella di Inzaghi dopo il gol: è il primo a correre da Milinkovic, è il primo ad abbracciarlo, è il primo che gli rotola addosso. Prima di tutto il resto della rosa, prima dello staff: Simone Inzaghi beffa tutti con uno scatto da centrometrista, come la sua Lazio beffa un Chievo volitivo, arcigno, complicato da domare, in forma. Qualcosa da rivedere c'è, per Inzaghi: poche idee e le gambe che non ballano. Mica come le sue, che macinano in un batter d'occhio la distanza da Milinkovic, prima di finire sotto il peso della rosa. Che Inzaghi conosce bene: per questo non ha paura di dire che gli serve un centrale, che gli serve un sostituto di Keita. Manca poco, pochissimo, e bisogna risolvere tutto quello che è rimasto sospeso, quel che non si è riuscito, in poche ore, pochi giorni. La società dovrà passare sopra qualcosa, dimenticare altro, non lasciarsi oberare da sensi di colpa e orgoglio. Dovrà correre, come ha fatto Inzaghi: Keita va ceduto, va fatto un difensore, va fatto un giocatore che sappia rimpiazzare Keita più che degnamente. Se non altro per ricompensare Inzaghi. Perché non sia tutto vano, non sia tutto solo uno sforzo titanico di un capitano coraggioso. Non sia solo la corsa di uno solo, ma di un collettivo. Non sia l'abbraccio di un singolo, ma di tutto un gruppo. Tutto in un abbraccio.