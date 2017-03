. Nonostante tutto, nonostante gli anni e nonostante non sappia ancora dove giocherà nella prossima stagione. Anche nella sfida contro l'Albania, Giampiero Ventura ha deciso di affidarsi all'esperienza e al carisma del centrocampista romano, al fianco del talento di Marco Verratti. E come al solito,, conducendola a ottenere tre punti fondamentali per continuare il testa a testa con la Spagna, in attesa dello scontro diretto di settembre., che lo posiziona al dodicesimo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi,. Alla, a u. Un rigore, come quello trasformato nella finale dei Mondiali del 2006, di cui De Rossi, insieme a Buffon e Barzagli, è uno dei pochi superstiti. Una rete in uno, visto che quello segnato a Strakosha è il terzo al Barbera con la maglia dell'Italia, dopo quello alla Norvegia nel giorno del suo esordio, il 4 settembre 2004, e quello alla Bulgaria del 6 settembre 2015., con l'Italia come con la, con qui in questa stagione è tornato ad altissimi livelli. Ma tutto questo, ancora, non gli è valso la conferma per il prossimo anno. Il suoe durante la recente visita del presidente Pallotta non c'è stato nessun colloquio per arrivare a un prolungamento. Come anticipato qualche mese fa, la Juventus ci ha pensato , spinta anche dai senatori della Nazionale come Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, ma De Rossi sembra avere le idee chiare sul futuro: se non resterà alla Roma, continuerà all'estero, tra ile la@marcodemi90