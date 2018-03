"Non esistono una Juventus 1 e una Juventus 2, ma esistono due Juventus", così Tuttosport definisce la profondità e la qualità, nel suo complesso, della rosa bianconera. Poi, l'elogio a Massimiliano Allegri: "Tecnico che non ha eguali tra i colleghi quando si parla di gestione. Della rosa, dei singoli, dei momenti. Delle energie. Operazione tanto delicata quanto fondamentale per quelle squadre la cui mentalità impone di affacciarsi alla decisiva stagione primaverile in piena corsa su tutti i fronti". Poi, l'analisi prosegue: "Perché non ci sono pedine reputate imprescindibili al momento di stilare l'undici titolare, mentre tutte – al contrario – rientrano nell'ottica di un'attenta gestione delle risorse. Al fine di preservare energie fisiche e mentali per i momenti cruciali della stagione. Quelli alle porte, insomma". Sui singoli, infine: "Perché anche fuoriclasse del calibro di Higuain e Dybala hanno avuto la loro parentesi di riposo. Perché anche elementi che al momento non rappresentano la prima scelta assoluta come Rugani e Bentancur hanno comunque accumulato minuti e sensazioni".