Tre gol e cinque assist in 900 minuti giocati: Ivan Perisic è sempre più determinante per l’Inter. Ma in estate il Manchester United ha tentato lo “scippo” alla società di corso Vittorio Emanuele, obbligata dal fair play finanziario a reperire circa 30 milioni di euro dal mercato entro il 30 giugno 2017, ovviamente con l’obiettivo di soddisfare gli obblighi imposti dall’Uefa. Una condizione che il club inglese avrebbe voluto sfruttare a proprio favore sottostimando il valore di Perisic: i “Red Devils”, infatti, attentissimi alle esigenze di bilancio dei nerazzurri hanno recapitato in sede un’offerta da 35 milioni di euro. Proposta che Ausilio ha ritenuto inaccettabile, tanto che il ds ha preferito tuffarsi in una vera e propria corsa contro il tempo, alla ricerca di plusvalenze, pur di non accettare la bassa offerta giunta dall’Inghilterra.



LA CORSA CONTRO IL TEMPO - Una corsa che alla fine ha portato nelle casse della società nerazzurra oltre 44 milioni di euro in plusvalenze. Segno del destino, proprio come quel numero che Perisic sfoggia sulla maglia. Frutto delle cessioni di dieci calciatori che hanno permesso all’Inter di non cedere uno degli uomini più rappresentativi della rosa. Da Caprari a Juan Jesus, passando per Banega e Biraghi: di seguito pubblichiamo l’elenco dei nomi dei calciatori venduti con le annesse plusvalenze generate.



Caprari: 9.934.000

Juan Jesus: 6.800.000 (riscattato dalla Roma nel febbraio del 2017)

Eguelfi: 4.811.000

Biraghi: 4.515.000 (riscattato dopo il 30 giugno del 2016 e inserito nel bilancio del 2017)

Laxalt: 4.337.000 (riscattato dopo il 30 giugno del 2016 e inserito nel bilancio del 2017)

Banega: 3.892.000

Gravillon 3.338.000

Dimarco: 3.278.000

Miangue: 2.818.000

Bessa: 1.158.000 (riscattato dopo il 30 giugno del 2016 e inserito nel bilancio del 2017).