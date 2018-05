Dopo la Supercoppa vinta dalla Lazio e lo scudetto ormai a un passo per i bianconeri, ora è la volta della finale di Coppa Italia: mercoledì sera Juventus e Milan si affronteranno per il terzo trofeo della stagione. La squadra di Allegri è alla quarta finale consecutiva ed ha vinto le ultime 3 edizioni ed è il quinto confronto in finale tra le due squadre (3 vittorie bianconere, di cui una nel 2016 ai tempi supplementari con un gol di Morata, e un successo per i rossoneri). In questa stagione in campionato la Juve ha messo a segno una doppietta: 0-2 al Meazza e 3-1 allo Stadium. L’ultimo importante successo del Milan sulla Juve risale al 23 dicembre 2016, a Doha in Qatar, nella Supercoppa italiana vinta ai rigori. Per Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, la Juventus è avanti a 1,85, la vittoria del Milan nei 90 minuti di gioco è a 4,50, il pareggio è a 3,40. Bianconeri avanti anche per la vittoria della Coppa a 1,40, rossoneri a 2,80.