Episodio da censura in Lega Pro. In Lecce-Siracusa l'arbitro ha fischiato un rigore per gli ospiti. Doumbia ha 'scavato' col piede sul dischetto, come fece Maspero in un derby Juventus-Torino 3-3 facendo sbagliare Salas. Ma un giocatore del Siracusa, Catania, se n'è accorto e lo ha redarguito, prendendosi un pugno in faccia. Per la cronaca, poi Perucchini (in prestito dal Bologna) ha parato il rigore e il Lecce ha vinto 2-1.



VIDEO (dal minuto 5.30)