Il Lecce sta facendo di tutto per regalare a Fabio Liverani il trequartista desiderato. Dopo la prima frenata a seguito del mancato gradimento da parte della tifoseria, il club giallorosso sta provando a riallacciare i contatti con il Matera per Nicola Strambelli. Ma il Matera - rivela Il Quotidiano del Sud - ha chiesto in cambio due contropartite importanti per il tecnico Auteri: i cartellini di Maimone e Tsonev.