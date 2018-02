Il Lecco ha presentato Alessio Tacchinardi, nuovo tecnico dei lombardi: "Siamo in difficoltà. Ho parlato però con i ragazzi a lungo: hanno voglia di uscire da questa situazione, che né la società né la piazza meritano. Nei giorni scorsi, qualcuno mi ha chiamato per dirmi: 'Cosa vai al Lecco, che c’è un gran casino?'. Dico la verità: si vede che c'è una società per bene e che vive 24 ore al giorno per questi colori. Io darò fino all’ultima goccia di sudore per il Lecco". L'ex Juventus ha firmato un contratto fino a fine stagione, ma vuole guadagnarsi la conferma: "Obiettivi? I playoff sarebbero un sogno, ma attualmente sono lontani. Puntiamo a vincere l'anno prossimo".