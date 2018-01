Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio, ricorda i momenti in biancoceleste in un'intervista a Leggo: "Nei nove anni alla Lazio di soddisfazioni me ne sono tolte davvero tante, ma una cosa è certa mi sarebbe molto piaciuto giocare ancora con la maglia biancoceleste perché avrei voluto chiudere la carriera a Roma. Me ne sono andato per il bene della Lazio: non potevo restare a Roma tanto per e solo perché la mia famiglia stava bene. All’inizio è stata dura andare via e ambientarsi ma se è successo ci sarà un motivo. Quando posso vado volentieri a vedere la squadra allo stadio insieme a tutta la famiglia, perché è un gesto sincero che viene dal cuore. Sono innamorato della Lazio e mi rende felice l’affetto della gente che ancora oggi mi chiama capitano".