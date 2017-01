Massimo, imprenditore italiano 42enne co-fondatore della sport media agency MP e Silva e già consigliere del gruppo Suning. Al momento non sono noti i termini finanziari dell’operazione. Radrizzani si è detto “orgoglioso di aver acquistato il 50% delle quote di unSono eccitato dalle sfide che abbiamo davanti e lavorerò al fianco di Massimo e di tutto il club per rendere il Leeds un club di successo”.- “Le quote - come riporta il sito ufficiale della società inglese che attualmente è quinta nel campionato di Championship - sono state acquistate tramite Aser Group Holding. L'obiettivo è riportare in Premier League dopo 13 anni il club campione d'Inghilterra nel 1992 e retrocesso nel 2004 in seguito a problemi finanziari”.- Lo stesso Cellino ha parlato di Radrizzani: “I, oltre ad avere una buona esperienza nel settore dei media di calcio, che è il futuro per tutti i club. La scelta di vendere a Radrizzani è stata la migliore che avremmo potuto prendere. Continueremo la costruzione di un forte e sano squadra di calcio per il futuro”.