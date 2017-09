Sembravano inseparabili, ma ora qualcosa si è rotto. E' scontro tra Carlo Tavecchio, presidente della FIGC e commissario della Lega Calcio, e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Come rivela il Corriere della Sera, ci sono stati grandi momenti di tensione mercoledì in Lega. Tra i due sono volate parole grosse: "Tu sei il colera del calcio italiano". "Io sono il vero vincitore". Paroloni precedenti all'assemblea riunita per lavorare all'approvazione delle linee guida dello statuto, ora conformi ai principi informatori della FIGC che verrano deliberati la prossima settimana. Nella giornata di ieri Tavecchio ha ricevuto telefonate da una decina di presidenti, sono state chiamate di congratulazioni per il risultato ottenuto, vale a dire la mancata elezione di Brunelli come presidente ponte della Lega.



NESSUNA SCONFITTA - Lotito non ci sta a passare da sconfitto, come racconta il Corriere della Sera: «È stata votata la bozza che avevo presentato» esclama il presidente della Lazio, che ha ottenuto (come volevano le piccole) l’istituzionalizzazione del paracadute e la diversa ripartizione dei diritti tv, ma ha dovuto incassare di ridurre il consiglio di Lega a 7 elementi, di cui solo 4 espressione di club, e di vedere i consiglieri federali, se esterni al Consiglio di Lega, ridotti al ruolo di osservatori".



I DUE FRONTI - Da una parte l'asse Agnelli-Lotito-Fassone, dall'altra Cairo, il Sassuolo e la Spal, che hanno dato il loro appoggio a Carlo Tavecchio. E ora? Tra 20 giorni ci sarà l'approvazione dello statuto, c'è un vuoto di potere e bisogna ancora individuare il futuro presidente. C'è una poltrona da riempire, e la caccia è partita.