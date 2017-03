Quarta sconfitta di fila per il Catania, che perde in casa col Foggia e non segna un gol dal 5 febbraio. Il club etneo potrebbe richiamare in panchina Rigoli al posto di Pulvirenti.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è a rischio un'altra panchina di Lega Pro: quella di Galderisi alla Lucchese: si valuta il ritorno di Giovanni Lopez o la promozione di Antonio Niccolai.