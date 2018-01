Il bilancio dei club di Lega Pro dal 2011 è devastante: sono state ben 53 le squadre fallite e/o che non si sono iscritte al campionato, considerando solo chi ha partecipato alla Lega Pro (non quindi le retrocesse dalla Serie B o le promosse dalla Serie D). Club rinomati e di grande tradizione, come Como, Modena, Vicenza, ma anche Reggina, Venezia, Treviso, Triestina, Piacenza, Salernitana.



NON SOLO FALLIMENTI, ANCHE PENALITA' - Difficoltà finanziarie importanti, che hanno condizionato seriamente lo svolgimento dell'ultima serie professionistica italiana: l'ultima, in ordine di tempo, è proprio il Vicenza, che è a un passo dal baratro, come confermato dal tecnico Nicola Zanini. I veneti seguono a breve distanza Como, Maceratese, Messina,Mantova e Modena. Ma i fallimenti non sono gli unici problemi: ci sono anche classifiche riviste integralmente a causa delle penalità, come riporta Calcio e Finanza: nel corso di queste stagioni sono stati ben 280 i punti di penalizzazione assegnati a 90 squadre complessivamente per inadempienze. Sulle 446 che hanno partecipato al campionato, significa che circa quasi il 20% delle squadre hanno ricevuto almeno un punto di penalizzazione in classifica.