La delibera del nuovo statuto, tema all'ordine del giorno dell'assemblea della Lega Serie A iniziata con 18 club presenti (assenti Chievo e Napoli) e presieduta dal commissario Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio, è stata approvata. Il nuovo testo è stato redatto venerdì sulla base dei principi approvati nell'assemblea di inizio settembre, in cui è stata definita la nuova governance, con una struttura più snella che prevede un presidente di rappresentanza, un amministratore delegato e direttore generale.



I DETTAGLI - Approvazione arrivata da 18 società su 18, visto che mancavano Napoli e Chievo. C'è una minaccia per il 30 novembre: se non verranno trovati i nomi per il nuovo ad verrà nominato un commissario esterno. Sono 4 gli stage approvati per Ventura, nessun commento da parte di Tavecchio per i sorteggi di domani. Sono centomila gli euro donati per lo stadio di Lampedusa

