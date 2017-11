È durato pochi giorni il legame tra il marchio 1XBet e la Lega di A. Ieri Interregional Sports Group (ISG), la società di intermediazione che aveva firmato il contratto con il bookmaker russo, ha comunicato a Infront e Lega di aver sospeso gli effetti dell'accordo valido all'estero (Asia esclusa). Come scrive La Repubblica, da questo momento quindi il logo 1XBet non comparirà più in sovraimpressione durante le dirette delle partite di A e non sarà più visibile tra gli sponsor cliccando il sito della Lega fuori dai nostri confini. ISG ha spiegato di aver preso questa decisione per evitare ripercussioni negative sull'immagine della Serie A. Conseguenza delle polemiche degli ultimi giorni, dopo la scoperta dell'intesa con una società straniera priva dell'autorizzazione dei Monopoli di Stato per operare in Italia. Ma soprattutto impegnata ad aggirare, con vari stratagemmi, l'oscuramento del sito nel nostro Paese (problema riscontrato anche in Francia, come segnalato da Agipronews). Per questo motivo meglio fermare tutto in attesa che gli uffici legali facciano le loro valutazioni.