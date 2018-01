Dopo l’assemblea di Lega di oggi, Carlo Tavecchio ha preso la parola davanti ai giornalisti presenti. Queste le sue parole raccolte da Daniele Longo, inviato di calciomercato.com: “L’assemblea elettiva è stata aggiornata al giorno 10 perché la Lega ritiene di dover preparare un documento delle necessità e delle desiderate per la prospettiva futura della nuova gestione federale. Non è escluso che quel giorno la Lega esprima un candidato per la competizione elettorale federale. Abbiamo approvato il bilancio all’unanimità e il tema più importante che ha occupato l’intera giornata è stato quello dei diritti televisivi. Due bandi ben distinti saranno pubblicati sul sito della Lega sabato. Abbiamo rinnovato la sponsorizzazione con la Nike e ci sono nuove proposte per la gestione e l’intitolazione del campionato e per altre sponsorizzazioni. È stato un percorso lungo, corretto e con spunti importanti, sostenuto dalla struttura della Lega che voleva raggiungere oggi questo traguardo".



QATAR - "È un discorso diverso, finanziario, non è oggetto di alcuna delibera. Se sono rose fioriranno, è una banca finanziaria che offre dei servizi, ma non c’è alcun rapporto coi diritti televisivi. Idea sul candidato della Lega e della Federazione? Sono cose che arriveranno, al momento non faccio nomi. È normale che la Lega esprima un candidato, lo deve fare e quindi sarà un confronto democratico. Una Lega deve esprimere la sua volontà di partecipare alla gestione federale".