Qualche numero in occasione della partita Leicester-Atletico Madird.



I Colchoneros hanno vinto dieci e pareggiato cinque delle loro 21 trasferte giocate in UEFA Champions League dal settembre 2013, le sei sconfitte in queste gare sono arrivate tutte con un gol di margine.



L'Atlético ha vinto 1-0 in casa del PSV Eindhoven e del Rostov in questa fase a gironi. La sconfitta per 1-0 in trasferta con il Bayern Monaco alla sesta giornata gli ha impedito di raggiungere le sei squadre che hanno vinto tutte e sei le partite di una fase a gironi di UEFA Champions League.



Nonostante il risultato negativo con i bavaresi, gli spagnoli si sono qualificati come primi del girone e hanno vinto 4-2 nell'andata degli ottavi in casa del Bayer Leverkusen.