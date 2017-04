Quarti di finale, secondo atto. L'Atletico Madrid fa visita al Leicester, forte dell'1-0 del Vicente Calderon. Questa la partita presentata da Opta: il 67.7% delle squadre che hanno vinto 1-0 in casa la gara di andata in Champions League ha poi passato il turno (21 su 31).

Atletico Madrid e Leicester si affrontano per la terza volta in una sfida andata/ritorno: prima di questa stagione, nella Coppa delle Coppe 1961/62 e nella Coppa UEFA 1997/98 – gli spagnoli si qualificarono in entrambe le occasioni. Infatti, includendo questa gara, un terzo delle partite del Leicester in competizioni europee ha come avversario l’Atletico Madrid (sei su 18). Il Leicester è la prima squadra, dal Malaga nel 2012/13, a raggiungere i quarti di finale nella stagione di debutto in Champions League. Il Leicester ha vinto le quattro gare casalinghe di Champions League giocate in stagione (sei gol segnati, uno subito).

Tra le otto squadre ancora in competizione il Leicester è quella che finora ha segnato di meno (10 gol in nove partite) – il 50% delle reti sono arrivate da calcio piazzato.

Il Leicester non ha fatto nemmeno un tiro nello specchio nella gara di andata.

Nessuna squadra ha fronteggiato più rigori del Leicester in questa Champions League (quattro, solo due però realizzati). L’Atletico Madrid potrebbe raggiungere la semifinale di Champions League per la terza volta nelle ultime quattro stagioni – precedentemente, dal 1992/93, non aveva mai raggiunto questa fase. L’unica trasferta dell’Atletico Madrid di Simeone con una squadra inglese ha visto una vittoria spagnola per 3-1 allo Stamford Bridge contro il Chelsea, nell’aprile 2014.



L’Atletico Madrid ha vinto sette delle nove partite di Champions League in questa stagione (1N, 1P), nessuna squadra ha fatto meglio. Sotto la guida di Diego Simeone l’Atletico Madrid ha mantenuto 27 volte la porta inviolata in 45 partite di Champions League (60%), almeno cinque in più di ogni altra squadra nello stesso periodo. Antoine Griezmann ha partecipato al 52% dei gol dell’Atletico Madrid dalla scorsa stagione in Champions (12 reti e tre passaggi vincenti).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Morgan, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki, Vardy. All. Shakespeare



Atletico (4-2-3-1): Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis; Gimenez, Gabi; Koke, Saul, Carrasco; Griezmann. All. Simeone