Aumentano le chance di rivedere Nigel Pearson sulla panchina del Leicester: l’ex tecnico delle Foxes, esonerato nel giugno del 2015, è il nuovo favorito dei bookmaker per sostituire Claudio Ranieri, che a sua volta aveva preso il suo posto poco più di un anno e mezzo fa. Le quote confermano quindi i rumors provenienti da oltremanica, secondo i quali il gruppo di "ammutinati" del Leicester, che ha fatto pressioni per la cacciata del tecnico romano, vorrebbe proprio Pearson come prossimo manager. Il risultato è che la quota sull’ex allenatore, a 9,00 nel giorno dell’esonero di Ranieri, è crollata via via fino a 1,83. Più difficile la conferma di Craig Shakespeare, il traghettatore che stasera si siederà in panchina contro il Liverpool, dato a 8 volte la scommessa, così come per il momento restano dietro le ipotesi Roy Hodgson, a 10,00 e Guus Hiddink, a 11,00. Lontanissima la pista che porta a Roberto Mancini: il tecnico marchigiano ha già detto di non essere interessato alla panchina e un repentino cambio di idea pagherebbe 20 contro 1.