La prima senza Claudio Ranieri. Il Leicester torna in campo per la prima volta dopo l'esonero del tecnico italiano, che ha portato provocato un vero e proprio tumulto in tutta Europa: colleghi allenatori, giocatori e opinionisti, tutti contro la dirigenza dei Foxes e i giocatori che hanno 'tradito' Ranieri.



Guidato da Shakespear (omonimo dell'immortale bardo) il Leicester ha il duro compito di tirarsi fuori da una situazione difficile: cinque sconfitte di fila in Premier League, che hanno portato Vardy e compagni al terz'ultimo posto in classifica, piena zona retrocessione. Di fronte un avversario tutt'altro che semplice: il Liverpool vuole centrare il secondo successo consecutivo dopo il 2-0 al Tottenham, una vittoria che permetterebbe alla banda di Klopp di agganciare momentaneamente il Manchester City al terzo posto. Leicester-Liverpool, fischio d'inizio alle 21: ecco il posticipo della 26° giornata di Premier League.