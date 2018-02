Non accenna a placarsi il caso Mahrez a Leicester. Dal 31 agosto, quando le Foxes hanno rifiutato l'offerta da 70 milioni di euro del Manchester City, l'algerino ha fatto perdere le tracce di sé e non sembra aver intenzione di tornare ad allenarsi con la squadra di Puel, che sabato affronterà proprio i Citizens di Pep Guardiola. Sull'argomento è intervenuto anche Gordon Taylor del sindacato dei calciatori inglesi, alla BBC: "Se serve il nostro aiuto siamo pronti a intervenire. Siamo in contatto con il club e con il giocatore, il Leicester deve cercare di essere paziente e comprensivo. Speriamo che Mahrez capisca la situazione, prima se ne esce e meglio è per tutti".