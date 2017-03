Le ultime prestazioni positive del Leicester, hanno aumentato le voci in merito ad una possibile esautorazione di Claudio Ranieri da parte dello spogliatoio. Dalla partenza del tecnico italiano, le Foxes hanno raccolto solo vittorie e la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Prima di allora, la classifica iniziava a mettere paura, il Leicester non sembrava più lo stesso.



Com’è possibile un cambiamento così repentino? Tutto merito di Shakespeare? Alle critiche che sono piovute nei confronti dei giocatori ha provveduto a rispondere Ryad Mahrez a Sky Sport Uk: “I giocatori e il club sanno che non abbiamo fatto esonerare noi Ranieri. Le persone parlano perché questo sanno fare, hanno sempre da criticare, accusare. Siamo qui per giocare e per vincere le partite. Anzi, le critiche fanno bene alla squadra, ci fortificano, ci fanno scendere in campo più determinati a far bene. Questo non l’abbiamo fatto per sei, sette mesi, ma ora abbiamo iniziato a farlo, e anche se abbiamo vinto tre partite, ciò non significa che vada tutto bene, dobbiamo continuare su questa strada, perché non è ancora finita. Ora mi sento in forma, ho ricominciato a trovare il gol, ma come ho detto, la stagione non è ancora finita”.