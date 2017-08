Wes Morgan, capitano del Leicester, ha parlato a Sky Sports UK della situazione relativa al suo compagno di squadra, Riyad Mahrez: "È normale che i grandi club siano interessati ai nostri top player ma alla fine della giornata lui è ancora con noi, è ancora un giocatore del Leicester e conta solo questo. Non possiamo pensare a cosa potrebbe accadere o a dove potrebbe andare. In campo ci alleniamo tutti insieme e devo dire che l'attitudine di Mahrez è quella giusta. Non ha mostrato rabbia o insoddisfazione in alcun modo. Si allena duramente. Ci aspettiamo che alcuni giocatori vengano e altri partano. Ci piacerebbe che rimanesse ma non sappiamo cosa accadrà".