Guai per Ahmed Musa, 24enne attaccante del Leicester, arrestato nella notte fra martedì e mercoledì con l'accusa di violenza domestica: secondo quanto racconta l'Independent, dopo aver ricevuto una segnalazione, la polizia si è presentata a casa del giocatore. Musa era fuori ma al suo rientro ha trovato due agenti che lo hanno arrestato e portato in commissariato per interrogarlo: il giocatore era accusato di aver picchiato la moglie Jamila ma è stato rilasciato senza alcuna denuncia a suo carico. Il Leicester ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'indagine e di non aver preso alcun provvedimento nei confronti di Musa, visto che il caso è stato già archiviato.