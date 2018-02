Il tecnico del Leicester Claude Puel parla della situazione di Riyad Mahrez, tornato ad allenarsi dopo un periodo di assenza seguito al mancato trasferimento al Manchester City: "E' stata una situazione difficile da gestire - riporta il Leicester Mercury - ma siamo rimasti sempre uniti e questa è la cosa più importante. A volte i giocatori possono commettere un errore. Era la prima volta per lui ed era un errore, ma la cosa più importante ora è guardare avanti. E' un giocatore fantastico per noi, per i suoi compagni e per i fan. E' un piacere guardarlo ed è importante continuare a lavorare con lui".