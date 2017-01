Claudio Ranieri, manager del Leicester, parla a margine del Premio Brera: "Se sono qui è grazie a loro, sono e siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile, siamo partiti per salvarci, l'anno precedente il Leicester si è salvato solamente nel rush finale. L'addio? Smetterò quando non avrò più la passione e l'amore per questo sport, quando sarò sazio. Finché le forze mi sorreggono, mi piacerà stare ancora sul campo. Dobbiamo fare 40 punti il prima possibile per salvarci, in tre anni ho il compito di creare una squadra che possa lottare per l'Europa League. Ho bisogno di più punti in campionato".