Il tecnico del Leicester, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Siviglia. Ecco le sue parole: "Dopo la vittoria della Premier League potevo andare via, avevo offerte da altre squadre, ma ho deciso di restare qui. Sono arrivato per costruire qualcosa di importante e vado avanti con la stessa motivazione. Il titolo è un ricordo e voglio consegnare qualcosa di bello ai tifosi, alla proprietà e alla città. Il Siviglia? Sappiamo di essere gli sfavoriti, il Siviglia negli ultimi anni ha vinto molto e sono destinati a restare in alto. Noi, però, saremo pronti a giocarcela fino alla fine, sono fiducioso. La gara d’andata è fondamentale per capire dove possiamo arrivare. Ho detto ai miei calciatori di restare concentrati per più di 90 minuti. Bisogna aiutarsi l’uno con l’altro".