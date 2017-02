I would like to thank Claudio for everything he's done for Leicester City Football Club, and for me personally. He deserves massive respect and huge credit for what he achieved here with us. Thanks boss. Un post condiviso da Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) in data: 24 Feb 2017 alle ore 12:58 PST

ha suscitato molte polemiche. Un decisione probabilmente avventata e cheha voluto commentare attraverso il proprio profilo Instagram, testimoniando la sua vicinanza all'allenatore italiano: "Voglio ringraziare il mister per tutto quello che ha fatto per il Leicester, oltre che per me in particolar modo.