C’è chi dice che il clamoroso scatto d’orgoglio del Leicester, il successo per 3-1 di ieri sera contro il Liverpool, sia stato “merito” dei giocatori, in particolare di quelli che volevano la testa di Claudio Ranieri e che ieri hanno finalmente ricominciato a dare il 100% in campo. I bookmaker d’oltremanica, invece, credono che sia stato il traghettatore Craig Shakespeare a dare la scossa alle Foxes, tant’è che da ieri a oggi hanno ribaltato le quote relative alla sua conferma sulla panchina dei campioni d’Inghilterra. Nella scommessa sul prossimo allenatore permanente del Leicester, riferisce Agipronews, la quota su Shakespeare è crollata da 8,00 a 2,40 in meno di 24 ore, rendendolo il favorito assoluto. Si allontana quindi l’ipotesi di un ritorno di Nigel Pearson, ieri prima opzione in lavagna a 1,80 e oggi piazzato a 1,83. Restano ancora in piedi le candidature di Roy Hodgson, a 5,00 e di Guus Hiddink, a 6 volte la scommessa.