Il Tianjin di Fabio Cannavaro, stando a quanto riportato da Sky Sports, dopo aver fallito l'assalto a Nikola Kalinic della Fiorentina, ha messo nel mirino Islam Slimani del Leicester; il giocatore algerino, approdato in estate alla corte di Ranieri per 29 milioni di sterline, non partirà per una cifra inferiore rispetto a quella spesa per lui dalle Foxes appena sei mesi fa.