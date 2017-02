Come riportato dal Daily Mail di oggi, è stata davvero incredibile la manifestazione d'affetto dei tifosi del Leicester per Claudio Ranieri. L'allenatore italiano autore del miracolo dello scorso anno da manager, infatti, è stato esonerato in settimana; la tifoseria ha scelto di supportarlo con tantissimi striscioni, finte maschere con il suo volto, cori continui, un enorme cartello con scritto 'RIP Football' in primo piano all'esterno dello stadio in occasione della sfida col Liverpool. Che il Leicester ha vinto 3-1 dando una stoccata a Ranieri, esonerato anche per volere dei giocatori con cui si è lasciato malissimo per la maggior parte.