Il caos scatenato da Sulley Muntari non accenna a placarsi. Il centrocampista del Pescara ha lasciato il campo nel corso della sfida contro il Cagliari per colpa di insulti razzisti ricevuti dai tifosi sugli spalti e ha ricevuto in cambio, da regolamento, una squalifica di una giornata.



Un episodio che ha fatto scatenare la rabbia su i social, l'indignazione di tanti atleti di colore arrivando perfino all'Onu. Il tema razzismo è caldissimo e fra i personaggi pubblici che continuano questa lotta c'è anche la splendida modella teutonica Leila Lowfire.



Leila bombastica modella di intimo che non ha paura di mostrare il proprio corpo, è diventata famosa per aver avviato una lotta e una campagna aperta contro il social network Facebook in Germania. Il motivo, la censura che viene applicata su questioni come il nudo (di cui lei si è fatta portavoce) e non su questioni più delicate come appunto il razzismo.



Leila ha infatti posato nuda per il fotografo Olli Waldhauer che l'ha affiancata ad un uomo con un cartello razzista confermando che Facebook blocca il messaggio mandato dalla prima foto (quella di nudo) e non la seconda. Da allora, colei che è stata ribattezzata "il seno più bello del mondo" ha iniziato a spopolare diventando una paladina delle libertà.