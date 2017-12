Leiva incontro le sue 'sliding doors'. Un incrocio del destino, quello del centrocampista ex Liverpool con la squadra nerazzurra. Ha scelto la Lazio, da sostituto di Biglia in casa biancoceleste si è conquistato la stima e il rispetto dei compagni e dei tifosi. Tanto da diventare insostituibile. L'altro Lucas non è più nemmeno rimpianto: ha carisma e qualità, Leiva, i compagni lo adorano, contro l'Inter partirà nell'11 titolare. E pensare che avrebbe potuto giocare con l'Inter. Un anno fa il brasiliano era finito nel mirino nerazzurro, stava per raggiungere la Pinetina. Solo un incrocio di destini lo ha allontanato da Milano. Come riporta il Corriere dello Sport, a dicembre 2016 i nerazzurri di Pioli cercavano un play davanti alla difesa. Doveva abbinare qualità e quantità, aiutare la squadra in tutte e due le fasi di gioco. La scelta era ricaduta inizialmente proprio su Leiva, poi la dirigenza interista virò su Gagliardini. Il resto è già storia: Leiva l'anno dopo arriva comunque in Italia, alla Lazio, e si conquista posto da titolare e affetto dei tifosi. Ora giocherà contro l'Inter. Per Leiva, sarà come ritrovarsi ad un bivio del destino. Ci penserà un attimo, poi si tufferà in quella che sarà una sfida ad alto tasso motivazionale, contro una diretta pretendente per le zone alte della classifica.