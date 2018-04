Prima della sfida contro il Torino, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Inter ko con la Juventus? Per noi è lo stesso. Non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri. La qualificazione è nelle nostre mani e dobbiamo giocare come contro Fiorentina e Sampdoria. Oggi è come una finale ed è importante portare a casa i tre punti perché sono fondamentali per il nostro cammino. Adesso non dobbiamo gestire le energie, ma bisogna dare tutto quello che abbiamo. Mancano quattro partite, pensiamo a questo momento della stagione dall’inizio del campionato. Non dobbiamo risparmiarci , ma portare a casa i tre punti".