Al centro del progetto Lazio c'è Lucas Leiva. L'ex Liverpool, arrivato per sostituire Biglia, si è guadagnato la stima e l'affetto dei tifosi e degli addetti ai lavori. A suon di gol e assist: fino ad ora, a 8 gare dalla fine del campionato e ad almeno 2 match di Europa League ancora da giocare, Leiva ha segnato 4 gol e servito 3 assist. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il record di gol in una stagione al Liverpool era di 3 nel 2008/2009, di cui solo uno in Premier. In Serie A invece ne ha già segnati 2 e altrettanti in Europa League. Alla Lazio è il record-man di contrasti vinti, 61, di palloni intercettati, 57, di passaggi fatti, 1411. Leiva in carriera ha giocato al massimo 50 partite in stagione: attualmente è fermo a 40, ma potrebbe arrivare a 50 se le giocasse tutte da qui alla fine e addirittura potrebbe superarle se la Lazio dovesse passare il turno in Europa.



FATTORIA E IL CAVALLO CIRO – Oltre il calcio, la terra: Leiva ha una grandissima passione (trasmessa dal nonno) per gli animali e l'agricoltura, tanto che ha comprato una fattoria a Bela Vista, nello Stato del Mato Grosso do Sul. La fattoria si chiama “Fazenda Figueira” ed è gestita dal fratello di Leiva. Una curiosità: Lucas vorrebbe chiamare uno dei suoi cavalli Ciro, in onore di uno dei più profilici attaccanti della serie A, suo compagno di squadra...