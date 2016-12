Il Lipsia fa sul serio per Mario Lemina e secondo quanto riporta Tuttosport avrebbe già presentato un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, esattamente la valutazione che Marotta e Paratici fanno del centrocampista ex Marsiglia. Il DG della Juventus è pronto a dire di si alla proposta dei tedeschi, ma c’è un però. Il mancato arrivo di Witsel impone alla Juventus di cercare alternative valide sul mercato e in caso di partenza di Lemina, la necessità dei bianconeri si farebbe ancor più impellente. Marotta ha dato un ok di massima ai tedeschi chiedendo però tempo per trovare un sostituto. Lemina interessa anche allo Schalke 04 in cui milita Goretzka, uno dei pallini di Fabio Paratici.