Bernd Leno e il Napoli. Una voce sempre più insistente visto che ormai Pepe Reina è virtualmente un giocatore del Milan. Il portiere tedesco in forza al Bayer Leverkusen ha lasciato aperta la porta a un suo possibile addio in estate. Ecco le parole riportate dal sito Fussball News: “Futuro? Non so cosa succederà in estate. Tutti sanno che qui al Bayer mi sento come a casa e mi sento indentificato con questo club per il suo modo di giocare. D'altronde vesto questa maglia da 7 anni. Napoli? Mi hanno cercato questa estate, ma il club non mi ha voluto cedere”.



L’AGENTE CONFERMA - Del futuro di Leno ha parlato anche il suo agente che non smentisce, anzi conferma l'interesse di più club sul suo assistito: "Le offerte ci sono sempre ed il Bayer lo sa, ma al momento non c'è nulla di concreto”.