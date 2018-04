Fabio Parisi, intermediario per Bernd Leno, è intervenuto a Radio Crc: "Leno è nella lista dei portieri che interessano al Napoli, ma ad oggi non esiste una trattativa tra Napoli e Bayer Leverkusen per il portiere. Il giocatore partirà soltanto con una clausola, ed è assolutamente alla portata del Napoli, si tratta di circa 20 milioni.

Sarri? Molto dipenderà dalle alternative e dalle garanzie che potrebbe ricevere. Il Chelsea ha bisogno di intervenire pesantemente sul mercato e non so se il club voglia farlo. Prendere uno come Sarri o Allegri significherebbe mettere a disposizione un mercato importante e ripeto, non credo ci sia tutta questa voglia di investire del Chelsea. Sono convinto che alla fine Sarri resterà a Napoli perché non ritengo conclusa la sua esperienza: l’allenatore vuole vincere in azzurro e se non dovesse vincere lo scudetto quest’anno, ci riproverà l’anno prossimo. Il futuro del Napoli è roseo perché De Laurentiis ha costruito qualcosa che va avanti da solo e indipendentemente dal condottiero"