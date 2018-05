Fabio Parisi, intermediario per Bernd Leno, parla a CalcioNapoli24 Live della possibile trattativa tra l'estremo tedesco ed il Napoli: "E' una trattativa che non è ancora nata, è inutile non dirlo: sarà uno dei due il nuovo portiere, uno fra Leno e Rui Patricio. Stiamo lavorando, ci sono diverse situazioni non semplici a Napoli per contrattualizzare i calciatori: si vedrà nelle prossime 2-3 settimane quale dei due sarà il portiere del Napoli. Non si andrà lontano da uno dei due. Ribadisco che il Napoli ha una struttura e un sistema di contrattualizzare i calciatori molto particolare, non ci sono possibilità di manovra: si lavora per portare sul piano del Napoli i calciatori, questo non sempre è possibile".