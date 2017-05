L'ex giocatore e allenatore di Inter e Milan, Leonardo, ha parlato a Sky Sport della situazione dei due club milanesi: "Milan e Inter fuori dalla Champions? Credo che torneranno presto, lo dice la storia dei due club. Stanno uscendo da una gestione 'familiare', non sarà semplice perché c'è da costruire tutto. L'unico modo è quello di investire sul comparto sportivo, non solo sul marketing e sul marchio. Questa per me è la prima cosa, serve stabilità societaria e persone che conoscono il calcio".