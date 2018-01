Con Leonardo in panchina, nella stagione 2009-10, il Milan decise di puntare sulla fantasia. O meglio, sul 4-2-fantasia: Dida in porta, linea a 4 con Nesta e Thiago Silva centrali, Abate a destra e Antonini a sinistra; Pirlo con Ambrosini ( o Gattuso, o Beckham) in mezzo al campo; poi la magia, con Seedorf centrale, Pato a destra, Ronaldinho a sinistra e davanti Marco Borriello, che quell'anno benificiò più di chiunque altro degli assist del funambolico brasiliano. E oggi, dopo l'addio di Dinho, alcuni dei suoi ex compagni hanno voluto dedicargli un pensiero.