Leonardo, ex giocatore del Milan, commenta cosi a Sky la cessione societaria alle porte: "Il closing del Milan sarà un’operazione esclusivamente finanziaria. Un po’ come ha fatto Thohir che ha comprato e venduto dopo poco tempo. Suning sembra forte ed ha un progetto a lungo termine. La mia perplessità sui nuovi acquirenti del Milan è questa. C’è da dire che in Italia le strutture di Lega non sono preparate a speculazioni di un certo tipo. In Inghilterra o Germania è tutto normale, in Italia un po’ meno. Bisognerebbe però capire chi c’è dietro all’operazione”.