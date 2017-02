Al Milan ha trascorso tanti anni: prima da giocatore, poi da dirigente e, infine, da allenatore. Leonardo è intervenuto su Milantv: " “I gol di Deulofeu e di Suso sono nati in modo diverso. A Roma, Suso ha segnato da dentro l’area di rigore mentre cerca una buona posizione di fare gol, è il dribbling finale che lo mette in condizione di calciare a giro sul secondo palo. Deulofeu segna in velocità, parte palla al piede e con due tocchi si ritrova al limite, questo è un gol voluto e la sua velocità è accompagnata dalla lucidità, si è coordinato e ha tirato in modo perfetto. Ha segnato in un momento importante perchè la Fiorentina aveva segnato e ha contribuito molto al secondo tempo migliore del Milan e alla vittoria finale. Sosa? È normale perdere lo spunto finale con il passare degli anni e in quella posizione lì diventi l’uomo che controlla i tempi. Contro la Fiorentina ha fatto un’ottima partita. Io ho fatto un percorso diverso, sono andato in avanti e non sono più tornato indietro, è una scelta che può allungargli la carriera. Montella? “Mi piace la sua serenità, non trasmette quasi mai il nervosismo e ansia e sono cose che i giocatori apprezzano è riuscito a capire i momenti giusti di cambiare e provare. All’inizio cercava il gioco, poi ha organizzato la difesa, è uno stratega ma mi colpisce maggiormente la sua calma e serenità”