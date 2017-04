Intervenuto a Sky Calcio Club, Leonardo, ex allenatore di Inter e Milan, ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Sta facendo grandi cose alla Juventus. Credo che una frase di Mourinho possa descriverlo: non sono il migliore di tutti, ma nessuno è migliore di me. E questo al momento è vero, perché i vari Mourinho stesso, Guardiola, Ancelotti, sono allenatori fantastici ma adesso non superiori ad Allegri per qualità, modernità e tanto altro".