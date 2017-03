Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Bellissima e brava, ma criticata e chiacchierata tanto da esser etichettata come 'donna dello scandalo' dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Diletta Leotta, volto di Sky Sport amatissimo da tutti i tifosi del pallone (e non solo), in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi si è raccontata parlando di sé a tutto tondo, svelando particolari inediti e palesando pure una certa stizza sull'argomento principe che l'ha voluta al centro di tante polemiche 'gossippare': “Ogni tanto mi piacerebbe che qualcuno mi chiedesse quanto ho studiato e quanta gavetta ho fatto, invece di tirare sempre fuori la storia delle foto”, esordisce Diletta, e come darle torto.

A chi l'ha accusata di esser stata aiutata da quella disavventura o di averla usata per conquistare più velocemente la notorietà, colei che si può definire l'astro nascente del giornalismo sportivo italiano risponde decisamente a tono: “Solo chi mi vuole male può pensare che ne abbia tratto vantaggio. Purtroppo, quando ti metti davanti a una telecamera ti esponi anche a questo: se non passi inosservata, o stai simpatica o stai antipatica. Ma chi mi attacca attacca 'la Leotta', io sono Diletta”.

Diletta che poi in realtà (lo sapevate?) all'anagrafe è Giulia: “Giulia come mia nonna paterna e Diletta come una protagonista di Via col vento, di cui mia mamma è appassionata. Quando sono nata c'era il boom delle Giulia e all'asilo ero Giulia4, per distinguermi da tre omonime. Non mi piaceva e ho chiesto di chiamarmi Diletta”; ecco svelato l'arcano.



GLI INIZI IN SPIAGGIA - “A sei anni già intervistavo i miei cugini, con mio zio che filmava - ricorda la showgirl catanese - e a 14 la prima trasmissione per Antenna Sicilia, Playa Bonita: intervistavamo le persone in spiaggia d’estate”.



BELLA CON RITOCCHI? - Così splendida da non poter non scatenare le malelingue che la vorrebbero ritoccata in qua e là, la Leotta non si fa cogliere impreparata nemmeno su questo: “Non ho modificato il mio aspetto, nessuno somiglia a una sua foto a 13 anni. E penso che ciascuno possa fare quello che vuole col suo corpo: non c’è nulla di male nel fare qualcosa fuori per stare bene dentro”.



DILETTA TATUATA - Sì ai tatuaggi, ma senza strafare: sul polso ha infatti tatuato il nome di sua madre, Ofelia e nascosta... una stellina in 'zona Belen'!



E infine, un accenno all'importante relazione - forse un po' precoce a soli 25 anni? - con il manager Sky Matteo Mammì: “L'amore se ti capita lo vivi, se stai bene non te le fai queste domande. E poi anche le mie amiche coetanee sono tutte sposate, alcune con figli. Ho una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una mia, come tutte le ragazze. Ce l'avrò, ma non c'è fretta, verrà da sé”.





