Andrà in scena questa sera allo Stade de France la finale di Coppa di Francia che vedrà frapposte il Paris Saint Germain e il Les Herbiers. Una gara inpronosticabile alla vigilia perchè si troveranno di fronte da un lato i milionari del presidente Al Khelaifi contro una formazione di terza categoria francese che ha la sede in una cittadina di circa 16mila abitanti.



Da un lato ci sarà l'ultimo grande trofeo conquistabile da Unai Emery sulla panchina del club parigino, dall'altro il primo conquistabile da Stephane Masala, allenatore di origini sarde che ha sconfitto in sequenza, Auxerre, Lens e Chambly per accedere alla finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Les Herbiers: Pichot, Marie, Pagerie, Fofana, Dequaire,; Flochon, Eickmayer, Germann, Bonguongui; Vanbaleghem, Rocheteau.

PSG: Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchice; Thiago Motta, Lo Celos, Rabiot; Mbappè, Cavani, Di Maria.