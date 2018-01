A volte ritornano, o quantomeno provano a farlo. E' il caso in Italia di Antonio Cassano, in Inghilterra di Joleon Lescott che, a otto mesi dall’ultima partita giocata, ai microfoni di Goals on Sunday si candida come rinforzo nel mercato di riparazione per club con qualcosa da sistemare nel reparto arretrato. L’ex centrale del Manchester City, nella scorsa stagione al Sunderland, ha dichiarato: "Mi sto ancora allenando, mi piace tenermi in forma e non trovo difficoltà nel farlo, anzi mi diverto. Con la mia esperienza potrei essere pronto a giocare con un mese di allenamento. Avrei bisogno di migliorare lo scatto, ma penso che la fame non vada mai via. Le gambe invece si, ma il desiderio rimane e mi piacerebbe riprovarci”. Lescott si propone ed aspetta offerte. Ne arriverà qualcuna?