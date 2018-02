"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".e via, si vola indietro nel tempo, quando Giovanniregnava, incontrastato, nel pomeriggio televisivo. Era l'era di, era l'era dell'inventiva, era l'era dell'ordinario che diventava straordinario, un'era che andava al ritmo di un lavoretto iniziale, un "attacco dall'alto" digrande artista, un insegnamento di tecniche di disegno e un lavoretto finale. In mezzo, tra forbici, colla vinilica e pagine di giornale, compariva, oltre al Neile al padrone di casa, il, una testa di marmo parlante in un museo d'arte. Bene. In Spagna hanno ripreso il format: niente musei, niente studi tv. Solo spalti gremiti, Pazzini che fa gol, le dita che vanno sugli occhi e...- ... le forbici a punta arrotondata. Per fare cosa? Ritagliare la mano di Giampaolo. Già, perché sul proprio profilo Twitter il, dopo il gol del pareggio dell'ex Verona contro il Real Madrid, ha pubblicato il kit per esultare come il nuovo numero 17 rossoblù., la mano in Pazzo style da ritagliare e il bastoncino di gelato per reggere l'esultanza.Una scivolata, con un tiro sporco, deviato, ma non abbastanza, da Keylor Navas, e la gioia che esplode come fosse il gol più bello del mondo. Muciaccia diceva: ". Il Pazzo, invece, insegna che un goleador sa fare gol ovunque. E a qualunque età.@AngeTaglieri88