Giampaolo Pazzini, nuovo attaccante del Levante, parla al sito ufficiale del club spagnolo in seguito al gol contro il Real Madrid: "E' stato incredibile, una serata bellissima con lo stadio pieno di tifosi. Poi segnare al 90', con una rete che ci ha regalato un punto, è stato veramente fantastico. Il pubblico? Devo ammettere che non mi aspettavo questa accoglienza dalla tifoseria, ora sono molto motivato per cercare di ripagare la fiducia. Questi sono stati giorni impegnativi per il mio telefono, ho ricevuto tantissimi messaggi, mi ha fatto molto piacere dopo mesi un po' particolari. Ora dobbiamo cercare di fare punti ovunque, a partire dalla prossima sfida contro il Valencia: sarà una grande sfida, sono sicuro che faremo una bella prova".