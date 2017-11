Liam Brady ha ripercorso la propria avventura nel campionato italiano ai microfoni di Samp Tv: "Non mi commuovo spesso ma rientrare a Marassi e rivedere la Sampdoria dopo tanti anni è stata una grande emozione. All’inizio non fu facile accettare la cessione dalla Juventus, ma quando incontrai il presidente Paolo Mantovani capii subito la sua ambizione. Partimmo alla grande, battendo proprio i bianconeri all’esordio, e ci togliemmo molte altre soddisfazioni. Ho ricordi bellissimi e i tifosi mi vogliono ancora bene: ecco perché è sempre un piacere tornare qui". Brady è stato centrocampista bianconero tra il 1980 e il 1982, anno in cui è passato in blucerchiato, maglia che ha vestito fino al 1984.